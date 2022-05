Rapper Drake perde aposta de R$ 2,1 milhões no UFC 274

O rapper Drake teve um prejuízo milionário após a derrota de Justin Gaethje no UFC 274 desse sábado (7). O canadense havia apostado 430 mil dólares, o equivalente a R$ 2,1 milhões, no lutador americano, que acabou sendo finalizado pelo brasileiro Charles do Bronx.

A aposta foi feita antes de os lutadores entrarem no octógono. Caso o Charles fosse derrotado, o músico levaria 1,3 milhão de dólares, cerca de R$ 5,4 milhões na moeda brasileira.

Drake já tinha perdido uma aposta no último mês de março, quando colocou R$ 1,3 milhão no triunfo de Jorge Masvidal contra Colby Covington.

Luta

Durante a troca de golpes com Justin Gaethje, o brasileiro chegou a ir para o chão, mas se recuperou e finalizou o rival com um mata-leão no primeiro round e manteve o reinado no pesos leves.

Charles só não manteve o cinturão porque na sexta-feira (6) não bateu o peso de 70,3 kg da categoria. Pela regra do UFC, ele perdeu o título.