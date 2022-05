Charles do Bronx não bate peso e perde o cinturão peso-leve do UFC

O brasileiro Charles do Bronx perdeu nesta sexta-feira (6),o cinturão no peso-leve do UFC após não bater o peso limite para defender seu título diante de Justin Gaethje neste sábado (7) em Phoenix, nos Estados Unidos.

Ele ficou 200g acima do limite ( 70,3kg) da categoria dos pesos leves e se tornou o primeiro campeão a perder um cinturão do UFC por não bater o peso. Com isso, caso o brasileiro ganhe a luta, o cinturão ficará vago. Para o americano, a vitória valerá chegar no topo da categoria.

O UFC 274 acontece neste sábado (7), com o Card Preliminar iniciando às 18h10 e o Card Principal às 23 horas.

Drama

Mesmo após ter anunciado que havia batido o peso ainda à noite, Charles do Bronx só compareceu ao palco da pesagem faltando seis minutos para o fim da janela de oficial de 2h.

O ex-campeão subiu na balança, mas ficou 0,5kg acima do limite do peso para lutas válidas por cinturão. Mostrando-se surpreso, ele pediu o biombo para se pesar sem roupa. Mesmo assim, ainda ficou 0,5 libra, ou 200g, acima do peso. O brasileiro teve uma hora para cortar o excesso de peso e voltar à balança, mas não teve sucesso.

