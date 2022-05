UFC 274 - Charles do Bronx x Justin Gaethje: veja card, horário e onde assistir

O UFC 274 acontece neste sábado (6), em Phoenix, nos Estados Unidos, e será marcado por polêmicas e um episódio inédito: a perda do cinturão dos pesos-leves do brasileiro Charles do Bronx, que não atingiu o peso permitido em sua categoria: 70,3kg. Na pesagem oficial na sexta-feira (6), ele ficou 200g acima do limite e perdeu o título que defendia.

Assim, caso o brasileiro ganhe a luta contra Justin Gaethje, o cinturão ficará vago. Para o americano, a vitória valerá chegar no topo da categoria.

A polêmica surgiu horas depois, de relatos sobre um possível erro na balança. De acordo com o site “Combate”, a organização do UFC teria recalibrado o aparelho na noite da última quinta-feira, 05, o que teria causado uma diferença de 200g e 300g.

Onde vai passar o UFC 274

O UFC 274 tem transmissão ao vivo pelo canal Combate

Rose Namajunas x Carla Esparza

Na segunda principal atração da noite, a campeã peso-palha Rose Namajunas tentará defender novamente a coroa do peso-palha em revanche com Carla Esparza, adversária que a superou na disputa pelo título inaugural da categoria, em 2014.

UFC 274:

Horário

Sábado, 7 de maio, às 18h10 (horário de Brasília) começa o card preliminar. O card principal está previsto para 23h30.

Card Principal



Cinturão peso-leve: Charles do Bronx x Justin Gaethje

Cinturão peso-palha: Rose Namajunas x Carla Esparza

Peso-leve: Michael Chandler x Tony Ferguson

Peso meio-pesado: Mauricio Shogun x Ovince Saint Preux

Peso-leve: Donald Cerrone x Joe Lauzon

Card Preliminar



Peso meio-médio: Randy Brown x Khaos Williams

Peso meio-médio: Francisco Massaranduba x Danny Roberts

Peso-pena: Macy Chiasson x Norma Dumont

Peso-mosca: Brandon Royval x Matt Schnell

Peso-pesado: Blagoy Ivanov x Marcos Rogério Pezão

Peso meio-médio: Andre Fialho x Cameron VanCamp

Peso-mosca: Tracy Cortez x Melissa Gatto

Peso-mosca: Kleydson Rodrigues x CJ Vergara

Peso-palha: Ariane Carnelossi x Loopy Godinez

Peso-galo: Journey Newson x Fernie Garcia

