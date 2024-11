Rafael Ramos destaca luta do Ceará por G-4 e rivalidade com Sport: 'Quero o acesso pra nós'

Lateral do Ceará, Rafael Ramos fala do momento do clube na busca pelo acesso. O jogador ressalta a entrega do time nesta reta final da Série B do Brasileiro. O time comandado por Léo Condé viu o Sport, adversário direto na briga pela quarta posição da tabela, ser derrotado na última rodada. O atleta português fala da rivalidade.

Neste momento, temos que considerar nossos adversários diretos. É a equipe que está mais perto. Temos que ultrapassar primeiro o quarto lugar e, se conseguirmos chegar mais além, passarmos o terceiro e o segundo. Mas neste momento é a equipe que está mais perto, a que miramos agora. Temos que tentar ultrapassar. Claro que tem essa questão da rivalidade mas eu, sinceramente, quero é o acesso. Não importa se é o Sport que fica, o Mirassol, Novorizontino ou o Santos. Eu quero o acesso para nós, para o Ceará, e isso é o mais importante para mim nesse momento. Rafael Ramos Lateral do Ceará

O Alvinegro está em quinto lugar na tabela, com 57 pontos somados. São dois a menos que o Sport, derrotado na rodada anterior e primeiro na zona de acesso para a Série A.

"Temos que continuar fazendo nossa parte e estar preparados para qualquer falha dos adversários. Felizmente, nesta rodada, o Sport falhou e então nós diminuímos a distância. O que agora torna mais fácil poder reverter essa situação e entrar no G-4. E esse é o nosso objetivo. Nós vamos jogo a jogo. Faltam só três rodadas para o fim e cinco pontos é uma distância um pouco mais difícil de reverter. Mas futebol é futebol e tudo pode acontecer. Mas, o mais importante, é fazermos a nossa parte e nos mantermos preparados para, em qualquer falha, estarmos perto para poder aproveitar", concluiu o jogador em coletiva de imprensa.

A equipe enfrenta o Botafogo-SP na próxima terça-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: