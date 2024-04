R4, time do ex-jogador Ronaldo Angelim, perde e está eliminado do do Brasileiro Feminino Série A3

Na tarde do último domingo (28) o R4, time do ex-jogador Ronaldo Angelim, foi derrotado pelo União-RN, por 1 a 0, e deu adeus ao Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. O gol da partida, que aconteceu no estádio Frasqueirão, foi marcado por Gabi, de pênalti.

Este foi o segundo confronto entre os times. No primeiro jogo, as equipes tinham empatado por 1 a 1 no duelo no Inaldão, em Barbalha. Na ocasião, Gabi abriu o placar para a equipe potiguar aos 31 minutos do primeiro tempo. O gol de empate da equipe cearense veio logo na sequência, aos 34 da etapa inicial, com Katiele Santos.

Com o placar agregado dos dois jogos, o R4 se despediu da competição nacional e se prepara para o Campeonato Cearense Feminino para buscar vaga na Série A3 do Brasileiro do próximo ano, além disso, participa do estadual sub-17.

Já o União aguarda o confronto entre Botafogo-PB e Mixto-PB para conhecer o adversário das oitavas. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 16h, no Almeidão.