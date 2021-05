Quintero, do Fortaleza, está em lista de pré-convocados da Colômbia para Copa América

O zagueiro Quintero, do Fortaleza, está na lista de pré-convocados da Colômbia para a Copa América. A informação foi divulgada inicialmente pelo Blog do Kempes e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com protocolo de envio de documentações para a Conmebol, a Federação Colombiana de Futebol entrou em contato com o clube cearense para confirmar a pré-convocação. Assim, o defensor de 26 anos aguarda agora a listagem final dos nomes da comissão técnica.

Segundo o jornalista e historiador Luca Laprovitera, o time tricolor teve quatro jogadores convocados, todos para a base do Brasil. A lista registra os laterais Cícero (Sub-17 em 2004), Amaral (Sub-18 em 2005) e Tinga (Pan-Americano em 2015), além do atacante Manoel Chuva (Sub-15 em 2009).

Na carreira, Quintero também tem atuações pelas seleções de formação. O zagueiro disputou o Torneio de Toulon (2014), o Mundial Sub-20 (2015) e o Sul-Americano Sub-20 (2015). No Fortaleza desde 2019, é o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa tricolor com 95 exibições.

Copa América

A Copa América de 2021 está programada entre os dias 13 de junho e 10 de julho, na Argentina. A Colômbia está no Grupo B ao lado de Brasil, Equador, Peru e Venezuela.

Legenda: A Copa América é o torneio de seleções mais antigo do mundo Foto: AFP

A tendência é que cada seleção liste 23 atletas. Antes, as equipes se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A Colômbia, por exemplo, encara Peru (3/6) e Argentina (8/6) nas próximas rodadas. Quintero não foi chamado para esses jogos.