Quintero, do Fortaleza, é o novo reforço do Vasco

O zagueiro Quintero é o novo reforço do Vasco, emprestado pelo Fortaleza até o fim de 2022. O colombiano, chega ao time carioca por empréstimo até dezembro, com as duas equipes dividindo o salário do jogador. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Segundo Venê, o jogador desembarca no Rio de Janeiro no sábado (12), para integrar o grupo cruzmaltino.

Empréstimos

Quintero tem contrato com o Tricolor de Aço até o fim do ano, ele deve renovar com o clube cearense e ficar livre para assinar em definitivo com o Vasco. Na temporada passada, o colombiano foi emprestado ao Juventude para a disputa da Série A do Brasileiro.

Velho conhecido

Vale lembrar que time carioca é comandado pelo técnico Zé Ricardo, que foi treinador de Quintero no Fortaleza em 2019. O colombiano foi capitão do Leão com Zé Ricardo no comando.