Quem é o camisa 10 da Seleção Brasileira? Veja numeração para jogos contra Equador e Paraguai

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última terça-feira (3) a numeração oficial da Seleção Brasileira para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2028, nos Estados Unidos.

A camisa 10 permanecerá com Rodrygo, que assumiu a numeração desde a lesão de Neymar, fora das últimas convocações. Endrick, centroavante do Real Madrid, também permanecerá com a camisa 9, como na última convocação.

VEJA A NUMERAÇÃO COMPLETA DO BRASIL

Alisson Danilo Éder Militão Marquinhos Bruno Guimarães Wendell Vinícius Júnior Lucas Paquetá Endrick Rodrygo Lucas Moura Bento William Gabriel Magalhães João Gomes Guilherme Arana Beraldo André Gerson Luiz Henrique Pedro Estevão Ederson

Brasil e Equador entram em campo na próxima sexta-feira (6), às 22h (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), para disputar a sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2028, nos Estados Unidos.

Quatro dias depois, a Seleção Brasileira visita o Paraguai, na terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), para disputar a oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2028.