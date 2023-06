Quem é Joelinton, nordestino novato na Seleção Brasileira

O meia-atacante Joelinton pode ser uma das novidades no próximo amistoso da Seleção Brasileira. O nordestino, natural de Aliança (PE), treinou entre os titulares nesta terça-feira (13) e pode ser escolhido pelo técnico interino Ramon Menezes para iniciar o confronto amistoso contra Guiné, neste sábado (17), na Espanha.

Joelinton Cássio Apolinário de Lira, conhecido no meio do futebol apenas como Joelinton, nasceu em 1996 na cidade de Aliança, cidade pernambucana de cerca de 40 mil habitantes. Após integrar as categorias de base do Sport Recife, ele foi revelado profissionalmente pelo Leão da Ilha na temporada de 2014, quando disputou nove partidas pelo Rubro-Negro.

O destaque veio principalmente no ano seguinte, na temporada de 2015. Atuando como centroavante do Sport, Joelinton disputou 30 partidas e marcou cinco gols. O bom desempenho dentro de campo chamou atenção de clubes europeus. Ainda em 2015 ele foi negociado com o Hoffenheim, da Alemanha.

Com pouco espaço na equipe alemã, Joelinton foi emprestado ao Rapid Wien, da Áustria. No novo país, o jogador pernambucano começou a mostrar de vez suas credenciais em solo europeu. Na primeira temporada, foram 48 jogos e 13 gols marcados, e na segunda, oito gols marcados em 31 jogos.

Após o período de empréstimo, Joelinton retornou para o Hoffenheim e dessa vez foi aproveitado no clube alemão. Na temporada 2018/19, foram 35 jogos disputados, 11 gols e sete assistências. Números e atuações suficientemente boas para chamar atenção daquela que é considerada a principal liga do futebol mundial: a Premier League.

No futebol inglês, Joelinton foi contratado pelo Newcastle. Foi justamente nos Magpies que Joelinton passou a atuar no setor do meio-campo. A mudança de posição potencializou ainda mais o desempenho do jogador, que passou a chamar ainda mais atenção da mídia internacional. Em quatro temporadas de Newcastle, são 157 partidas disputadas.

Esta está sendo a primeira oportunidade de Joelinton com a camisa da Seleção Brasileira. O jogador foi convocado pelo técnico interino Ramon Menezes e vive a expectativa de entrar em campo pela primeira vez com a Amarelinha.

Brasil e Guiné entram em campo neste sábado (17), às 16h de Brasília, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP), para disputar um amistoso internacional entre seleções. Será o segundo compromisso da Amarelinha após a disputa da Copa do Mundo de 2022. Em março, o Brasil foi derrotado por 2 a 1 para Marrocos.

