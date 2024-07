Qualidade da água no Rio Sena provoca cancelamento de treino de triatlo nos Jogos Olímpicos em Paris

O treino de familiarização dos atletas do triatlo no rio Sena, previsto para este domingo (28), nas Olimpíadas de Paris, foi cancelado devido à má qualidade da água.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) atribuiu o cancelamento às chuvas recentemente na capital francesa. Informações são do jornal Extra.

"Os testes realizados ontem no Sena revelaram níveis de qualidade da água que, na visão da federação internacional, World Triathlon, não davam garantias suficientes para permitir a realização da prova", afirmou o comitê.

As familiarizações com a corrida e com a bicicleta seguem normalmente.

O treino no rio Sena estava marcado para as três horas (no horário de Brasília) deste domingo, com representantes da federação de triatlo, incluindo médicos e delegados, mas o comitê decidiu priorizar a saúde dos atletas.

A expectativa é de que a qualidade das águas do Sena melhore antes do início das competições do triatlo. Mas, um segundo plano já está em vista, e deve ser transferir as provas para o Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, que já recebe o remo e a canoagem.

Já a terceira possibilidade seria transformar a prova em um duatlo, apenas com ciclismo e corrida.

Provas do triatlo

As provas individuais do triatlo são na terça-feira (masculino) e na quarta-feira (feminino). Já o revezamento misto está previsto para o dia 5 de agosto.