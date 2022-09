Qual dia da abertura da copa; veja como será a cerimonia

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar está marcada para o dia 20 de novembro de 2022, uma quinta-feira, no estádio Al Bayt. Depois do evento, acontece o jogo inaugural entre Catar e Equador, às 13h (horário de Brasília).

O evento contará com apresentação e show dos artistas Trinidad Cardona, Davido e Aisha, que cantam uma das músicas oficiais do mundial conhecidas por "Hayya Hayya".

O rapper porto-riquenho Ozuna e o congolês GIMS, que, ao lado do norte-americano Redfoo, assinam a letra de "Arhbo", também devem ser atração no dia.

O Al Bayt, que tem capacidade para 60 mil pessoas, terá presença de chefes de estado dos países, personalidades e um bom público.

Depois da cerimônia, a bola rola para Catar e Equador, às 19h no horário local (13h horário de Brasilia). O novo formato pensado para a cerimônia foi adequado em agosto, depois de reunião entre o comitê organizador e a Fifa. A troca fez o mundial ser antecipado em um dia.

MUDANÇA NA ABERTURA

O cronograma original, divulgado após o sorteio dos grupos, previa o primeiro jogo entre Senegal e Holanda, marcado para o dia 21 de novembro. Logo depois, ocorreria o confronto de Inglaterra e Irã. Depois desses dois duelos, aconteceria, aí sim, a cerimônia e a partida de Catar e Equador.

A nova data, com novo formato, foi comunicada em agosto após reunião do comitê organizador da Copa e a Fifa.

COPA NO ORIENTE MÉDIO

A Copa do Mundo do Catar marca a estreia do Oriente Médio como sede de um dos maiores eventos esportivos do mundo. O clima seco e quente do país fez a Fifa alterar o calendário para novembro e dezembro.

As partidas da fase de grupos irão ocorrer às 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília). Durante os jogos de mata-mata acontecerão às 12h e às 16h. A data da grande final será ao meio-dia, às 12h, de um domingo, no dia 18 de dezembro.

