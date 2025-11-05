Diário do Nordeste
Qarabag x Chelsea na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:34)
Jogada
Legenda: Chelsea e Los Angeles FC se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta segunda-feira (16), primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo, às 16h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).
Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Qarabag e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 14h45, no estádio Tofiq Bahramov, em Baku (AZE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Qarabag, do Azerbaijão, está na 15ª colocação, somando seis pontos em três jogos. Já o Chelsea, da Inglaterra, ocupa atualmente a 13ª posição, com seis pontos conquistados em três partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • HBO Max 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina e Jafarquliyev; Bicalho, Malinowski; Durán, Andrade e Zoubir; Akhundzade.

Chelsea: Jörgensen; Gusto, Acheampong, Adarabioyo e Cucurella; Lavia e Andrey Santos; Estevão, João Pedro e Gittens; Marc Guiu.

QARABAG X CHELSEA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
  • Local: estádio Tofiq Bahramov, em Baku (AZE)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 14h45 (de Brasília)
