Qarabag x Chelsea na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:34)
Qarabag e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 14h45, no estádio Tofiq Bahramov, em Baku (AZE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Qarabag, do Azerbaijão, está na 15ª colocação, somando seis pontos em três jogos. Já o Chelsea, da Inglaterra, ocupa atualmente a 13ª posição, com seis pontos conquistados em três partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina e Jafarquliyev; Bicalho, Malinowski; Durán, Andrade e Zoubir; Akhundzade.
Chelsea: Jörgensen; Gusto, Acheampong, Adarabioyo e Cucurella; Lavia e Andrey Santos; Estevão, João Pedro e Gittens; Marc Guiu.
QARABAG X CHELSEA | FICHA TÉCNICA
- Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
- Local: estádio Tofiq Bahramov, em Baku (AZE)
- Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 14h45 (de Brasília)
