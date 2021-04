PSG x Bayern de Munique na Liga dos Campeões: o que está em jogo e prováveis escalações

Após vencer o jogo de ida das quartas por 3 a 2, o Paris Saint-Germain (PSG) busca confirmar nesta terça (13), contra o Bayern de Munique, na França, a classificação à semifinal da Liga dos Campeões.

A partida, nova reedição da final do torneio de 2020 vencida pelos alemães, começa às 16h (de Brasília) e terá transmissão em tempo real no Diário do Nordeste. Além de vingar a derrota, o PSG terá a oportunidade de se classificar às semifinais pela segunda vez consecutiva, apenas a terceira na história do clube.

Classificação

Pelo regulamento, o PSG fica com a vaga em caso de empate ou vitória. Como tem critério de gol de visitante, um revés por 2x1 ou 1x0 também mantém o time francês classificado às semifinais.

Para o Bayern, a opção é vencer por dois gols de diferença ou aplicar 4 a 3 - resultado que permite avançar sem disputa de prorrogação.

#NeyDay

Legenda: Neymar e Mbappé comemoram gol após jogada de contra-ataque Foto: AFP

Após grande atuação na vitória por 3 a 2 em Munique, Neymar não atuou no fim de semana no Campeonato Francês - goleada de 4 a 1 sobre o Strasbourg. O brasileiro recebeu uma suspensão de dois jogos na Ligue 1 depois da expulsão contra o Lille, no último dia 3.

Na partida de ida contra o Bayern, o camisa 10 do PSG deu duas assistências e, ao lado de Mbappé, que marcou em duas oportunidades, comandou o triunfo dos parisienses.

Desfalques

Para o confronto em Paris, os alemães não poderão contar novamente com o artilheiro Robert Lewandowski. O polonês, autor de sete gols nesta Champions, já havia perdido o jogo da ida em razão de lesão no ligamento do joelho direito enquanto defendia a seleção polonesa.

Autor de um dos gols na Allianz Arena, o zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão da equipe, deverá desfalcar o Paris Saint-Germain. Imediatamente após marcar o segundo gol dos franceses na Alemanha, o defensor sentiu uma lesão muscular na coxa direita e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Ficha técnica

PSG x Bayern de Munique

Competição: quartas de final da Liga dos Campeões

Data: 13/04/2021

Local: Parque dos Príncipes, em Paris, na França

Transmissão: em tempo real no Diário do Nordeste

PSG: Navas, Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Draxler, Neymar; Mbappé.

Bayern: Neuer, Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.