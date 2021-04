PSG perde para Bayern por 1 a 0, mas garante vaga na semifinal da Champions League

O Paris Saint-Germain está na semifinal da UEFA Champions League. No Parque dos Príncipes, em Paris, a equipe parisiense foi derrotada pelo Bayern de Munique por 1 a 0, mas avançou na competição. O gol da partida foi marcado por Choupo-Moting para o clube alemão.

Na primeira partida, os parisienses haviam vencido por 3 a 2. Pelo gol fora, a equipe de Mauricio Pochettino avançou para a próxima fase. O trio Mbappé, Di María e Neymar por pouco não marcou.

Primeiro tempo

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique fizeram um primeiro tempo espetacular no Parque dos Príncipes. Um duelo de altíssimo nível, que contou com grandes intervenções de Navas e Neuer, além da sorte do alemão, tendo sua trave como salvador nos 45 minutos iniciais: três finalizações do PSG pararam na trave do arqueiro.

Neymar e Di María assumiram o protagonismo da primeira etapa. O brasileiro acertou três vezes a trave de Neuer, além de parar no arqueiro em duas oportunidades. O argentino, por sua vez, distribuiu assistências, mas nenhuma resultou em gol.

Em contrapartida, o Bayern de Munique chegou ao tento com uma "lei do ex". Choupo-Moting, após chute de Alaba e defesa de Navas, empurrou para o fundo das redes, abrindo o marcador para a equipe alemã na primeira etapa.

Minutos depois, Alaba quase marcou o segundo, mas o arqueiro da equipe parisiense se esticou para defender. O primeiro tempo terminou em vantagem para o Bayern de Munique.

Legenda: Choupo-Moting abriu o marcador para o Bayern de Munique na partida Foto: Divulgação/Bayern

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou movimentada. Logo aos 2 minutos, Alaba finalizou e a bola raspou a trave de Navas. Após isso, pressão total dos parisienses, com direito a muitos gols perdidos por Neymar. O camisa 10 recebeu excelente passe de Paredes, mas, na hora da finalização, isolou.

Minutos depois foi a vez de Di María servir o atacante. Após cruzamento de Mbappé, o argentino dominou e tocou para Neymar, livre de marcação, mas a bola foi forte demais.

O duelo ficou tenso nos minutos finais. Precisando de mais um gol para se classificar, o Bayern de Munique se lançou ao ataque e quase chegou ao segundo tento com Sané, quando a bola raspou a trave de Navas. Nos contra-ataques, o PSG respondia, mas pecava nas finalizações.

Legenda: Neymar desperdiçou duas chances na segunda etapa Foto: Divulgação/PSG

Próximo adversário

Com a classificação, o PSG aguarda o vencedor de Manchester City x Borussia Dortmund. O duelo acontece nesta quarta-feira (14). A equipe inglesa venceu a primeira partida por 2 a 1 e assegura sua vaga com um empate. Para os alemães, apenas a vitória interessa.