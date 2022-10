Presidente do Fortaleza planta primeira árvore da campanha "Gols Verdes" e apelida de Pedro Rocha

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, iniciou o plantio de árvores da campanha “Gols Verdes” no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE). A árvore carrega o nome do atacante Pedro Rocha, autor do 1° gol do Tricolor do Pici após o início do projeto.

Nesta semana, demos início à execução do programa Gols Verdes, ação que indica a plantação de uma árvore no CT Ribamar Bezerra a cada gol marcado pela equipe. pic.twitter.com/WlgWyejUFw — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) October 14, 2022

Iniciado no dia 21 de setembro, o clube cearense marcou sete gols em quatro partidas disputadas. A campanha terá duração de um ano e plantará uma árvore a cada tento marcado, com objetivo de combater a emissão de carbono no meio-ambiente.

A equipe tricolor adotou a sustentabilidade como planejamento estratégico do clube para alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

VEJA OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS DO FORTALEZA

Deixar um legado positivo, a partir de ações socioambientais diferenciadas para o universo do futebol, aproveitando-se de seu grande potencial;

Transformar o Fortaleza Esporte Clube em referência em ações sustentáveis, dentre os clubes de futebol no brasil e no exterior;

Entender, vivenciar e compartilhar o conceito de que é absolutamente possível crescer, gerar resultados e fazer o bem.

