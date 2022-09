Ação do Fortaleza plantará uma árvore a cada gol que o time fizer; veja detalhes

O Fortaleza divulgou nesta quarta-feira (21), data em que é celebrado o Dia da Árvore, o programa “Gols Verdes” que visa plantar árvores no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. A cada gol marcado pela equipe tricolor, uma árvore será plantada no centro de treinamento.

As plantações serão realizadas mensalmente, com manutenção e conservação para visitação pública. O projeto terá duração de um ano e planeja combater a emissão de carbono no meio-ambiente.

A adoção da sustentabilidade faz parte do planejamento estratégico do clube para alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Veja objetivos sustentáveis do Fortaleza

Deixar um legado positivo, a partir de ações socioambientais diferenciadas para o universo do futebol, aproveitando-se de seu grande potencial;

Transformar o Fortaleza Esporte Clube em referência em ações sustentáveis, dentre os clubes de futebol no brasil e no exterior;

Entender, vivenciar e compartilhar o conceito de que é absolutamente possível crescer, gerar resultados e fazer o bem.

Hoje, 21/09, é celebrado o Dia da Árvore. E nesta data, lançamos o programa Gols Verdes: a cada gol marcado pela equipe, uma árvore será plantada no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. pic.twitter.com/JYVFvM4cO6 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) September 21, 2022

Nesta temporada, a equipe de Juan Pablo Vojvoda marcou 83 gols em 59 partidas. Até o final do ano, o Fortaleza disputará 11 confrontos.

Veja confrontos do Fortaleza até o final da temporada

Fortaleza x Flamengo

Goiás x Fortaleza

Athletico-PR x Fortaleza

Fortaleza x Avaí

América-MG x Fortaleza

Fortaleza x Atlético-MG

Fortaleza x Coritiba

Palmeiras x Fortaleza

Fortaleza x Atlético-GO

Fortaleza x RB Bragantino

Santos x Fortaleza

