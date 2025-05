Presidente do Corinthians é afastado durante processo de impeachment; veja motivo

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi afastado pelo Conselho Deliberativo do Timão. A votação aconteceu em reunião nesta segunda-feira (26), no Parque São Jorge. Ao todo foram 176 para o "sim" e 57 para o "não", além de uma abstenção.

O vice-presidente Osmar Stabile assume o cargo interinamente. Ele tem até cinco dias para convocar uma assembleia extraordinária dos sócios, para decidirem sobre o impeachment de Augusto Melo, se aprovado, uma nova eleição será realizada apenas com os conselheiros do clube.

Porém, se o Augusto Melo renunciar ao cargo antes da votação, Osmar Stabile tomará posse até o fim de 2026.

O pedido de impeachment foi baseado em acusações de irregularidades no contrato de patrocínio com a VaideBet, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao estatuto do clube.