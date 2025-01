A admissibilidade do processo de impeachment do presidente Augusto Melo foi aprovado pelo Conselho do Corinthians nesta segunda-feira (20), por 126 a 114. A votação pela destituição de fato foi adiada por causa do horário, já que a reunião se estendeu até tarde da noite. Ainda não há nova data para que os conselheiros voltem a se reunir.

A aprovação se deu sem o voto de 62 conselheiros. Existe, neste momento, uma discussão interna sobre permitir a participação, na nova reunião, dos conselheiros que não votaram na segunda-feira. Integrantes do Conselho de Ética defendem que, por se tratar de um novo encontro, todos os membros do colegiado têm direito a voto. Caso eles sejam barrados, participariam da votação apenas 240 conselheiros.

Caso a próxima reunião termine com a decisão de que Augusto Melo deve deixar o cargo, o estatuto do clube prevê que ele seja afastado provisoriamente. A partir da resolução do Conselho, são dados cinco dias para a convocação de uma Assembleia Geral de associados, na qual o impeachment será votado em última instância. É, portanto, nesse encontro que se toma a decisão definitiva sobre o futuro do presidente.

Se Augusto Melo for destituído, quem assume a cadeira da presidência é Osmar Stabile, primeiro vice-presidente da gestão. De acordo com o estatuto do Corinthians, quando o cargo de presidente fica vago por morte, renúncia ou cassação de mandato, assume provisoriamente o primeiro vice-presidente ou o segundo vice-presidente da diretoria,

Em seguida, deve ser convocada uma nova eleição para ter um presidente até o término de mandato, a não ser que reste apenas seis meses para o fim do mandato do destituído.