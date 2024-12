Presidente da Federação Pernambucana critica Mirassol na 1ª divisão: 'Não é clube de Série A'

Em entrevista ao canal De Primeira, do jornalista Beto Lago, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro Carvalho, demonstrou sua reprovação com o acesso do Mirassol à primeira divisão. O time foi o vice-líder da Série B e, assim, conquistou o direito de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025.



Para Carvalho, porém, esse não é o lugar do clube. "O que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A de Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir Mirassol jogando Série A? Mirassol não é clube de Série A", afirmou.



Para o presidente, as questões relativas à tradição e torcida são fatores que pesam. "Clube de Série A é Flamengo, Corinthians, e no segundo escalão, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Sport...", disse ele que também fez críticas às SAFs. "Eu não tenho nada contra clube de empresário, não, mas deveria ter regra (a favor de clubes com tradição), como tivemos outrora, na época de Ricardo Teixeira", continuou.

Legenda: Evandro Carvalho é o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) Foto: Rafael Vieira / FPF



"Pegue 20 clubes, imagina eu colocar cinco clubes de empresário, que não tem um torcedor, salvo o presidente, a mulher dele, os filhos, a nora e o papagaio, imagina eu pegar esses clubes todos e botar na Série A. Não existe isso, não é lugar de clube pequeno, não é lugar de clube sem bandeira, sem história, sem tradição, sem um século, não é", afirmou Carvalho.



Na opinião do presidente a primeira divisão do Campeonato Brasileiro deveria ser disputada apenas por "clubes de torcida". "Nós deveríamos ter travas de segurança que fizessem com que a Série A fosse blindada para você privilegiar (clubes de torcida) As pessoas acham isso errado, dizem que é politicamente incorreto, mas eu sou pragmático. Imagina se daqui a pouco eu estiver na Série A: Mirassol, Novorizontino... Atlhetic", concluiu.