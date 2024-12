Ceará encaminha contratação do lateral-esquerdo Nicolas, do América-MG; veja detalhes

O Ceará tem negociações encaminhadas pela contratação do lateral-esquerdo Nicolas, do América-MG. O Diário do Nordeste apurou que as conversas avançaram e que o jogador de 27 anos deve defender o Vovô na temporada 2025.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, a chegada de Nicolas ao Ceará deve acontecer por empréstimo junto ao América-MG, até o final da temporada 2025. Ele continuará tendo o seu passe ligado ao time mineiro.

Nicolas tem 27 anos e está no América-MG desde a temporada 2023. No seu primeiro ano, foram 32 jogos, um gol e três assistências. Já na atual temporada, foram 20 jogos e um gol. Foram nove jogos como titular na Série B do Brasileirão 2024.