Preparador de goleiros da base do Ceará é convocado para a Seleção Brasileira Sub-15

Willian Murdoch, preparador de goleiros da base do Ceará, foi convocado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-15. O profissional vai fazer parte da delegação liderada pelo técnico Dudu Patetuci, para a disputa da Copa 2 de julho, torneio internacional, que será realizado na Bahia.

“Não tenho palavras para descrever tamanha felicidade. O Ceará me fez conquistar isso. Esse clube me abraçou e deu oportunidade para meu trabalho. Graças ao Ceará, eu conquistei um feito inédito para minha carreira. Para um cearense de fato, isso até parece mentira. Independente de categoria e idade. Eu estou muito feliz com isso”, comemorou Willian.

O cearense está no Alvinegro desde 2022 e tem colecionado títulos na categoria, como o Campeonato Cearense Sub-17 (2022), Sub-20 e Taça FCF (2023). A base do Ceará tem sido destaque. O preparador de goleiros reforça:

“Há cinco anos, o Ceará é consolidado como a melhor base do Nordeste. Eu só tenho a agradecer ao clube que me dá oportunidade e me direciona para uma situação de tamanha expressão. O futebol é isso e temos que estar prontos sempre. É uma felicidade imensa ser convocado”, finalizou o profissional.