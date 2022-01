Premier League: Disney renova direitos de transmissão no Brasil até 2025

A Disney conseguiu renovar o contrato de direitos de transmissão dos jogos da Premier League para o território brasileiro. A emissora venceu a concorrência da WarnerMedia. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (13) após a licitação realizada pelos mandatários do Campeonato Inglês. As informações são do portal Notícias da TV.

O novo acordo tem a duração de três anos e é válido a partir da temporada 2022/2023, que começa em agosto deste ano, com finalização em 2024/2025. Além do Brasil, a Disney também conseguiu manter os jogos para toda a América Latina, com exceção do México, onde a Viacom venceu a disputa.

A emissora comprou os direitos de transmissão do torneio pela primeira vez em 2003, época em que só podia exibir dois jogos por rodada. Nos 18 anos de parceria, a Premier League passou a ser uma das principais atrações responsáveis pela audiência da ESPN Brasil.

Segundo as informações do Notícias da TV, a proposta aceita foi cerca de 35% acima do valor já pago anteriormente. O valor mínimo para ingressar na disputa era de US$ 25 milhões (equivalente a R$ 138 milhões na cotação desta quinta-feira).

A WarnerMedia administra o streaming HBO Max e, conforme à publicação, tinha a intenção de turbinar a plataforma, que já exibe a Uefa Champions League e contará com o Campeonato Paulista.

Os direitos adquiridos pela Disney abrangem a transmissão em TV aberta e paga, além de streaming. A empresa ainda exibe a Championship (Segunda Divisão Inglesa), League One (Terceira Divisão), Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Supercopa da Inglaterra.

Além de ser transmitida na ESPN e Fox Sport, a Premiar League está disponível ainda no Star+.