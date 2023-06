Potes das Oitavas de Final da Libertadores são definidos; veja classificados

A Fase de grupos da Libertadores se encerrou nesta quinta-feira (29), definindo os 16 clubes classificados para as Oitavas de Final. São 6 clubes brasileiros, 4 argentinos, 2 colombianos, um boliviano, um equatoriano, um uruguaio e um paraguaio.

E o sorteio das oitavas de final da Libertadores já tem data definida pela Conmebol. O evento ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 05 de julho. Vale destacar que já existe a definição do mando de campo, com as equipes do pote 1 decidindo em casa e sem restrições de confrontos entre clubes do mesmo país ou que estiveram no mesmo grupo na 1ª Fase.

Assim, é possível que o sorteio reserve clássicos nacionais como Fla x Flu, Palmeiras x Flamengo, o superclássico argentino entre Boca x River.

CONFIRA OS POTES COMPLETOS

Pote 1

Racing (ARG)

Internacional

Fluminense

Independiente Del Valle (EQU)

Athletico Paranaense

Olímpia (PAR)

Palmeiras

Boca Juniors (ARG)

Pote 2

Flamengo

Nacional (URU)

River Plate (ARG)

Argentino Juniores (ARG)

Atlético-MG

Atlético Nacional (COL)

Deportivo Pereira (COL)

Bolívar (BOL)