Portuguesa Santista/SP x Ceará: confira horário, palpites e onde assistir

O Ceará entra em campo neste domingo (5), em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior. O Vovô enfrenta a Portuguesa Santista, às 15 horas, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, estádio do Juventus/SP.

O Vozão está no grupo 31 com a Briosa, mais Juventus/SP e Trindade/GO. Ao final da primeira fase, os dois clubes com melhor pontuação avançam às fases de mata-mata.

Legenda: O Ceará estreia na Copinha neste domingo Foto: Gledson Jorge/Ceará SC

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportv

Como chega o Vovô

Será a 17ª participação do Ceará na Copinha. O time cearense, que jogará a competição com o Sub-20, encerrou a preparação vencendo o Sub-20 do Floresta por 4 a 1 no último dia 28.

Alison Henry, técnico alvinegro, ressaltou a experiência de toda a comissão técnica para a consolidação do objetivo traçado: realizar a melhor campanha possível com a camisa alvinegra.

“A Copinha é uma competição que tem suas características peculiares. É disputada em tiro curto, com seus jogos na primeira fase disputados num intervalo de dois dias. Já nas fases seguintes, os jogos acontecem com maior intensidade. Isso necessita de um conhecimento da competição pela comissão técnica. Isso para nós é bem tranquilo. No meu caso, estou na quinta participação na Copinha pelo Ceará e isso facilita o desempenho do trabalho para conseguirmos a melhor campanha possível”, concluiu.



Grupo do Ceará para a Copinha:

Goleiros: Daniel, Leo Agliardi, Mateus Jorge e Pedro Ryan,

Laterais: Aloisio, Matheus Maycon, Zé Neto, Enzo, Vitor, Carlos Batata e Riquelme

Zagueiros: Vinicius Uchella, Gabriel Rocha, Gilmar e Bernardo

Volantes: Vitor Torezan, Fabrício, Brian, Caio, Steven Nufour, Leo Walraven e Melqui

Atacantes: Maranhão, Bruninho, Gabriel Cruz, Rian Patric, Kaique Rodrigues, Kadu, Fernando Gabriel e Guilherme Luiz.