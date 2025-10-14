Portugal x Hungria nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam em duelo
Portugal recebe a Hungria nesta terça-feira (14), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida válida pela 4ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
O confronto coloca frente a frente os dois primeiros colocados do Grupo F. Invicta, a seleção portuguesa lidera com nove pontos após a vitória sobre a Irlanda na última rodada. Já a Hungria ocupa a segunda posição, com quatro pontos.
Uma vitória em casa pode garantir a classificação antecipada de Portugal, desde que a Armênia não vença a Irlanda, fora de casa. Caso os armênios triunfem, um novo resultado positivo para os portugueses ainda deixará a vaga bem encaminhada.
Do outro lado, a Hungria entra pressionada. Em caso de derrota, corre o risco de perder a vice-liderança do grupo. Se houver um vencedor no duelo entre Irlanda e Armênia, os húngaros podem ser ultrapassados — especialmente pelos irlandeses, que precisariam reverter a desvantagem no saldo de gols (Hungria tem +1; Irlanda, -2).
ONDE ASSISTIR
Sportv
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Días, Gonçalo Inacio e Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.
Hungria: Balázs Tóth; Loic Négo, Willi Orbán, Attila Szalai e Milos Kerkez; András Schäfer, Callum Styles e Alex Tóth; Bendegúz Bolla, Szoboszlai e Dániel Lukács.
FICHA TÉCNICA
Portugal x Hungria
Data e hora: 14/10, às 15h45
Local: Estádio José Alvalade