Portugal x Hungria nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal.
Foto: Alexandra BEIER / AFP

Portugal recebe a Hungria nesta terça-feira (14), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida válida pela 4ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto coloca frente a frente os dois primeiros colocados do Grupo F. Invicta, a seleção portuguesa lidera com nove pontos após a vitória sobre a Irlanda na última rodada. Já a Hungria ocupa a segunda posição, com quatro pontos.

Uma vitória em casa pode garantir a classificação antecipada de Portugal, desde que a Armênia não vença a Irlanda, fora de casa. Caso os armênios triunfem, um novo resultado positivo para os portugueses ainda deixará a vaga bem encaminhada.

Do outro lado, a Hungria entra pressionada. Em caso de derrota, corre o risco de perder a vice-liderança do grupo. Se houver um vencedor no duelo entre Irlanda e Armênia, os húngaros podem ser ultrapassados — especialmente pelos irlandeses, que precisariam reverter a desvantagem no saldo de gols (Hungria tem +1; Irlanda, -2).

ONDE ASSISTIR

Sportv

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Días, Gonçalo Inacio e Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

Hungria: Balázs Tóth; Loic Négo, Willi Orbán, Attila Szalai e Milos Kerkez; András Schäfer, Callum Styles e Alex Tóth; Bendegúz Bolla, Szoboszlai e Dániel Lukács.

FICHA TÉCNICA

Portugal x Hungria
Data e hora: 14/10, às 15h45
Local: Estádio José Alvalade

