Portugal x França: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Eurocopa de 2021 reedita a final da última edição nesta quarta-feira (23), com o duelo entre as seleções de Portugal e da França. O confronto ocorre às 16h (de Brasília), na Puskás Arena, na Hungria, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

O confronto é válido pela 3ª rodada do Grupo F. Na tabela de classificação, a França lidera o chaveamento com quatro pontos após vencer a Alemanha (1x0) e empatar com a Hungria (1x1).

Os portugueses surgem em 3º, com três pontos: bateram os húngaros (3x0) e perderam para os alemães (2x4). O confronto será decisivo para selar a classificação dos times, já que a França está garantida nas oitavas, e Portugal precisa de mais um ponto.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida pelo canal Sportv, com tempo real do Diário do Nordeste.

Histórico e rivalidade

Com estrelas mundiais, como os atacantes Cristiano Ronaldo e o Mbappe, as seleções se encontraram pela última vez em uma Euro na final da edição passada, em 2016. Na ocasião, Portugal venceu por 1 a 0 na prorrogação e ficou com a taça.

Na galeria de troféus, no entanto, a França se sagrou campeã da Copa do Mundo em 2018, um título nunca obtido pelo país vizinho. E ainda leva vantagem nas partidas seguintes, com dois choques pela Liga das Nações: vitória (1x0) e empate (0x0).

Escalação

Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe e Guerreiro; Danilo, Renato Sanches e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Fernando Santos

França: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe e Hernández; Pogba, Kanté e Tolisso; Griezmann, Benzema e Mbappé.

Técnico: Didier Deschamps

Estratégias

No âmbito dos resultados, Portugal e França chegam para a decisão após atuações ruins na última rodada. Ao longo dos treinos, as comissões técnicas estudaram mudanças na formação principal e podem ter novidades em campo.

“Após analisarmos o jogo contra a Alemanha, chegamos à conclusão de que não jogamos o estilo português. Alguma coisa está errada, quando um time que só sofreu três gols uma vez nas últimas 58 partidas, leva quatro pela primeira vez”, comentou o técnico português Fernando Santos.

A análise é similar nos “Le Bleus”. O técnico francês Didier Deschamps ainda busca a formação ideal, apesar da manutenção do sistema ofensivo com Mbappe, Griezmann e Benzema.

“Fiz uma mudança entre o primeiro e o segundo jogo, e devo fazer mais para o terceiro. Acredito que o nosso oponente pode fazer o mesmo. Estamos garantidos nas oitavas de final, o que nos dá certa tranquilidade, e não invalida a nossa ambição”, explicou.

Portugal x França Estádio: Puskás Arena, na Hungria

Horário: 16h (de Brasília) desta quarta-feira (23)

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)