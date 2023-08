Jogadoras de Portugal choram após empate com os Estados Unidos, que avançam na Copa do Mundo; vídeo

Portugal e Estados Unidos ficaram no empate sem gols na madrugada desta terça-feira (1). As portuguesas até tentaram marcar e avançar para as oitavas da Copa do Mundo feminina, mas foram impedidas pela trave. Ana Capeta perdeu lance decisivo em chute aos 46 minutos.

O resultado sela a classificação das norte-americanas para a próxima fase. Já as estreantes portuguesas se despedem do torneio. O grupo chorou bastante ainda no gramado.

Além dos Estados Unidos, a Holanda também garantiu vaga nas oitavas. As holandesas encaram a segunda colocada do Grupo G, e as americanas duelam contra a primeira colocada do mesmo grupo, que tem Suécia, Itália, Argentina e África do Sul.

MELHORES MOMENTOS DO JOGO: