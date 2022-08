Por escalação irregular, Icasa é rebaixado para a Série B do Cearense; Atlético-CE permanece

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) puniu o Icasa nesta quinta-feira (25) com a perda de três pontos, além da não computação do ponto obtido contra o Iguatu, pela 14ª rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense, devido a escalação irregular do defensor Leandro Mendes da Silva.

Com a decisão jurídica, o Verdão do Cariri está rebaixado para a 2ª divisão do certame estadual, enquanto o Atlético-CE permanece na elite do futebol local.

Além da punição esportiva, o Icasa foi multado em R$ 3 mil, com prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação.

A equipe do Cariri havia encerrado a 1ª fase do torneio com 16 pontos. A Águia da Precabura, por sua vez, terminou com 13.

Entenda o caso

Na última rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense, o Icasa visitou o Iguatu no Estádio Morenão. Com o empate, a equipe do Cariri se manteve na elite do futebol local. No entanto, o atleta Leandro Mendes da Silva, que deveria cumprir suspensão pelos três cartões amarelos, participou do confronto.

Julgado nesta quinta-feira, o Verdão do Cariri foi punido com a perda de três pontos, além da invalidação da pontuação conquistada diante do Iguatu. Ou seja, a equipe perdeu quatro pontos. Com isso, saiu de 16 para 12, sendo superado pelo Atlético-CE, que encerrou a fase de grupos rebaixado com 13 pontos.

