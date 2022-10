Pogba está fora da Copa do Mundo e é mais um desfalque da França

O meio-campista Paul Pogba irá desfalcar a seleção da França na Copa do Mundo deste ano. O jogador de 29 anos está machucado e não irá se recuperar a tempo de integrar o grupo que viajará ao Catar para a disputa do Mundial, que começa no próximo dia 20. A informação foi confirmada pela própria empresária do francês, a brasileira Rafaela Pimenta, que afirmou que Pogba voltará a jogar apenas em 2023.

O jogador está em fase de recuperação após uma cirurgia no joelho direito. “Após a revisão médica de ontem e de hoje em Turim e Pittsburgh, é extremamente doloroso informar que Paul Pogba ainda precisará de tempo de recuperação de sua cirurgia. Por esse motivo, Paul não poderá se juntar à equipe da Juventus antes do intervalo da Copa do Mundo nem à seleção francesa no Catar”, disse a empresária de Paul Pogba.

Paul Pogba tem 29 anos e atualmente defende a Juventus, da Itália, além da seleção francesa. Desde que retornou à Turim, nesta temporada, o jogador ainda não disputou nenhuma partida oficial, justamente por conta de suas lesões. Pogba é um nome muito importante na seleção da França, tendo sido uma peça fundamental para o título mundial conquistado na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

MAIS AUSÊNCIAS

Pogba não é o único desfalque da França para a Copa do Mundo do Catar. Além dele, a atual campeã do torneio não poderá contar com a presença do também meio-campista N'Golo Kanté, que não irá se recuperar de lesão em tempo hábil. O goleiro Mike Maignan também está machucado e pode ficar de fora da lista definitiva do técnico Didier Deschamps, que será divulgada no dia 9 de novembro.