Pochettino se torna 2º estrangeiro a fazer 100 jogos pelo Fortaleza; veja ranking

Ao entrar no segundo tempo da partida contra o Bahia, válida pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro, o meia Tomás Pochettino completou 100 jogos disputados com a camisa tricolor, tornando-se o segundo estrangeiro a alcançar esta marca.

O primeiro foi o zagueiro e compatriota dele, Emanuel Brítez, que já entrou em campo 108 vezes para defender o Leão. O defensor, no entanto, está em seu terceiro ano como atleta do Fortaleza, enquanto Pochettino vive sua segunda temporada no Pici.

Legenda: Lucero durante Fortaleza x Sportivo Trinidense Foto: Kid Júnior / SVM

Outro argentino do elenco, o atacante Juan Martín Lucero, está perto de se juntar aos dois. Ele já soma 97 jogos pelo Tricolor. Titular com Vojvoda, o camisa 9 do Leão deve quebrar a barreira dos 100 jogos com facilidade até o fim de 2024.

Ex-atleta do Fortaleza, o também argentino Silvio Romero chegou perto da marca, tendo disputado 99 partidas. O Top-5 de estrangeiros que mais defenderam o Leão se completa com o colombiano Juan Quintero. Tido como o primeiro estrangeiro a “vingar” no Tricolor, ele deixou o time do Pici em 2020.

Números

Não é só em número de jogos, porém, que Pochettino se destaca. O camisa 7 do Fortaleza é considerado um dos principais garçons do clube, tendo sido o autor de 18 assistências nessas 100 partidas, sendo oito apenas na atual temporada.

Ele também marca gols quando tem a oportunidade. Em 2023 fez seis e neste ano já acumula três tentos. A minutagem dele também é alta, tendo atuado quase 4 mil minutos no primeiro ano pelo Tricolor e agora já soma 1.974.

Jogadores estrangeiros que mais jogaram pelo Fortaleza:



Britez- 108 Pochettino- 100 Romero - 99 Lucero - 97 Quintero - 96