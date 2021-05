Pikachu explica pedidos de Vojvoda no intervalo de Atlético-MG x Fortaleza na estreia da Série A

Autor de dois gols na vitória do Fortaleza sobre o Atlético-MG por 2 a 1, no Mineirão, Yago Pikachu concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (31). Na ocasião, o lateral-direito comentou sobre a mudança de postura do Tricolor do Pici após o intervalo e sobre os pedidos de Juan Pablo Vojvoda por uma equipe mais corajosa para jogar.

Yago Pikachu Lateral-direito do Fortaleza “O que ele falou para mim e para o grupo era para explorarmos um pouquinho mais o adversário, ter um pouco mais de coragem de jogar. Sabíamos que o Atlético-MG era um adversário muito perigoso, mas não podíamos ficar apenas nos defendendo. Acredito que, até mesmo antes do pênalti, a equipe deles não criou tantas oportunidades. É claro que, em determinado momentos, eles foram superiores à nossa equipe, mas acredito que, no segundo tempo, com as orientações do Vojvoda de ficar um pouco mais com a bola e pressionar na saída de jogo, deu efeito e conseguimos surpreender de certa forma.”

A estreia na Série A do Campeonato Brasileiro marcou a reutilização de um sistema implementado por Juan Pablo Vojvoda no Tricolor do Pici: o 3-5-2, esquema tático utilizado primeiramente na semifinal do Campeonato Cearense contra o Atlético-CE. Para Pikachu, o sistema de jogo é benéfico para suas características de chegar como elemento surpresa na área dos adversários.

“Acredito que sim, pela forma como sempre joguei desde o Paysandu, de chegar sempre à frente, como elemento surpresa na área, acredito que é uma boa opção para mim. Mas, jogando na linha de 4, estou totalmente adaptado, jogando como ponta, também não sinto dificuldade nenhuma. O importante é estar preparado para as oportunidades. São muitos jogos, então vamos precisar do grupo todo para sempre conseguir as vitórias.”

Clássico-Rei pela Copa do Brasil

Sem tempo para descansar, o Fortaleza retomou as atividades nesta segunda-feira (31) visando o confronto pela 3ª fase da Copa do Brasil contra o Ceará, na quarta-feira (02). Para Pikachu, em clássico tudo se iguala e é necessário fazer valer dentro de campo para sair com a vitória.

"Clássico é clássico. Tudo se iguala. Não importa se a gente passa por um bom momento ou o adversário não e vice-versa. Acredito que, quando chega nesse tipo de jogo, tudo se iguala, o que vai valer mesmo é o que cada um vai demonstrar dentro de campo. Nós conhecemos muito bem o nosso adversário, sabemos que pouparam alguns jogadores para esse primeiro jogo, mas estamos preparados e temos um grupo muito qualificado."