Yago Pikachu, do Fortaleza, é eleito o "cara da rodada" na estreia da Série A do Brasileirão

Autor dos dois gols do Fortaleza na vitória sobre o Atlético-MG, fora de casa, por 2 a 1, o lateral-direito Yago Pikachu foi eleito o "#CaraDaRodada" na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta do Leão foi o mais votado, com 43,2% dos votos, em votação realizada pelo perfil oficial do Brasileirão no Twitter. Tiago Volpi (28,5%), Thaciano (23,3%) e Lucas Evangelista (5,1%) também estavam na disputa.

Você votou, e o #CaraDaRodada do meu primeiro final de semana foi o @YagoPikachu02, do @FortalezaEC! Ele saiu do banco e marcou dois gols no importante triunfo do Leão do Pici fora de casa. #BRCDR pic.twitter.com/FV9YrE2roa — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 31, 2021

O lateral-direito também figurou na Seleção do Torcedor do Brasileirão 2021, promovida pelo perfil oficial do campeonato no Twitter. Além dele, Juan Pablo Vojvoda foi eleito o treinador dos internautas na 1ª rodada da Série A.

#SeleçãoDoTorcedorBR21: Tiago Volpi, Yago Pikachu, Nino, Juninho e Filipe Luis; Lucas Evangelista, Edenilson, Thaciano e Bruno Henrique; Pedro e Zé Roberto. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ela voltou! Você votou, e a #SeleçãoDoTorcedorBR21 na primeira rodada ficou assim:



Volpi, Pikachu, Nino, Juninho e Filipe Luis; Evangelista, Edenilson, Thaciano e Bruno Henrique; Pedro e Zé Roberto. Téc: Vojvoda.



E aí, curtiu? #BRSDT 🇧🇷 pic.twitter.com/nMYG8BVBDi — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 31, 2021

O "#CaraDaRodada" e a "#SeleçãoDoTorcedorBR21" são promovidos pelo perfil oficial do Campeonato Brasileiro no Twitter após o encerramento de cada rodada. Com quatro jogadores em cada posição para serem votados, os internautas elegem os melhores durante 12h de votação.