Peru x Venezuela pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Peru e Venezuela fazem o enfrentamento dos desesperados na noite deste domingo (5), às 22h (horário de Brasília). O jogo é válido pela 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Nacional, em Lima, no Peru. A partida será transmitida ao vivo pelo Grupo Globo (SporTV).

As duas seleções ocupam as últimas posições da tabela de classificação. Os peruanos donos da casa têm apenas 5 pontos, na nona colocação, enquanto os venezuelanos, os últimos, têm 4 pontos somados até aqui. É uma partida que vale mais que três pontos. É a chance de voltar a vencer e conseguir fôlego para sair da situação incômoda.

Palpites para o jogo

Escalação

Peru

Gallese; López, Santamaria, Advíncula e Callens; Tápia, Yotún e Cueva; Carrillo, Flores e Guerrero (Lapadula). Técnico: Ricardo Gareca.

Venezuela

Faríñez; Alexander González, Ferraresi, Villanueva e Oscar González; Savarino, Rincón, Josef Martínez e Soteldo; Ramírez, e Eric Martínez. Técnico: Leo González.

Ficha técnica

Peru x Venezuela - 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Nacional de Lima, em Lima (PER)

Data: 05/09/2021 (domingo)

Árbitro: Luis Quiroz (EQU)

Horário: 22h (de Brasília)

Transmissão: SporTV