Peru x Venezuela: Onde assistir, palpite e prováveis escalações

Peru e Venezuela se enfrentam pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo acontece no Estádio Nacional de Lima (Peru) às 23h (horário de Brasília). O Peru encontra-se na última posição do campeonato, com apenas um ponto conquistado em cinco jogos. Diferente da Venezuela que está na quarta posição, com oito pontos em cinco jogos.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela SporTv 2.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Peru: Gallese; Corzo, Zambrano, Callens e López; Yotún, Tapia e Quispe; Grimaldo, Lapadula, Zanelatto (Guerrero). Técnico: Juan Reynoso.

Provável escalação da Venezuela: Romo; Alexander González, Ángel (Ferraresi), Makoun e Michel Navarro; Cristian Cásseres (Tomás Rincón), Herrera e Soteldo; Sosa, Rondón e Josef Martínez. Técnico: Fernando Batista.

FICHA TÉCNICA | PERU X VENEZUELA

Estádio: Estádio Nacional de Lima (Peru).

Data: terça-feira, 21 de Novembro.

Horário: 23 horas (horário de Brasília).