Peru x Paraguai pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam no Monumental de Lima

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:00)
Jogada
Legenda: Seleção do Paraguai enfrenta o Peru nesta terça.
Foto: Divulgação/Seleção do Paraguai

Peru e Paraguai se enfrentam na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo será nesta terça-feira (9), a partir das 20h30 (de Brasília), no Monumental de Lima. As equipes fazem duelo para cumprir tabela, já que os paraguaios já estão com a vaga garantida na competição e os peruanos não têm mais chance de classificação.  

Os anfitriões entram em campo frustrados pela eliminação e com foco na próxima Copa, em 2030. Desse modo, o técnico Oscar Ibañez poderá dar mais minutos para os atletas da nova geração. João Grimaldo, Erick Noriega, Luis Ramos e Kenji Cabrera estão entre os destaques. 

Já o time comandado por Gustavo Alfaro vai em busca de quebrar um tabu. Os paraguaios nunca superaram os peruanos fora de casa. O time, que chega empolgado após a classificação para o Mundial, terá três desfalques: Júnior Alonso, Andrés Cubas e Miguel Amirón. Os três estão suspensos.

ONDE ASSISTIR

Sportv 6

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PERU: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Marcos López; Joao Grimaldo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Erick Noriega e Kevin Quevedo; Luis Ramos Técnico: Óscar Ibañez.

PARAGUAI: Gatito Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Agustín Sández; Alejandro Romero, Damián Bobadilla, Diego Gómez e Matías Galarza; Antonio Sanabria e Gabriel Ávalos Técnico: Gustavo Alfaro.

FICHA TÉCNICA

Peru x Paraguai
Data e hora: 09/09, às 20h30 (de Brasília)
Local: Monumental de Lima, Peru 

