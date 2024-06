Peru x Chile Copa América: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Peru e Chile entram em campo nesta sexta-feira (21), às 21h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, para disputar suas primeiras partidas na Copa América 2024. A partida encerra a primeira rodada do Grupo A da competição, que conta ainda com Argentina e Canadá.

A seleção Blanquirroja chega nesta edição após avançar às semifinais em quatro das últimas cinco edições de Copa América, mantendo basicamente a mesma estrutura. Do outro lado, a seleção chilena, chega sob comando do técnico Ricardo Gareca. O confronto marca o reencontro de Gareca com sua antiga seleção, onde chegaram juntos ao terceiro lugar e vice-campeonato, em 2015 e 2019, respectivamente.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Peru

Titulares: Pedro Gallese; Alexander Callens, Carlos Zambrano e Luis Abram; Luis Advíncula, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Jesús Castillo e Marcos López; Gianluca Lapadula e Paolo Guerrero.

Pedro Gallese; Alexander Callens, Carlos Zambrano e Luis Abram; Luis Advíncula, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Jesús Castillo e Marcos López; Gianluca Lapadula e Paolo Guerrero. Técnico: Jorge Fossati.

Chile

Titulares: Claudio Bravo (Brayan Cortes); Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Marcelino Núñez e Erick Pulgar; Victor Dávila, Alexis Sánchez e Diego Valdés (Ben Brereton Diaz); Eduardo Vargas.

Claudio Bravo (Brayan Cortes); Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Marcelino Núñez e Erick Pulgar; Victor Dávila, Alexis Sánchez e Diego Valdés (Ben Brereton Diaz); Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Peru x Chile | FICHA TÉCNICA

Competição: 1ª rodada Copa América 2024

Local: no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos

Data e Horário: sexta-feira (21), às 21h (de Brasília)