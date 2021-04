Pedro Naressi cresce no Ceará e iguala número de gols da temporada de 2020

O volante Pedro Naressi entrou para a história do Ceará Sporting Club ao fazer o primeiro gol alvinegro em um jogo oficial contra um time estrangeiro. A marca foi alcançada na vitória diante do Jorge Wilstermann-BOL, nesta quarta-feira (21), na estreia do clube na Sul-Americana.

Em arremate de fora da área, com muita marcação, abriu o placar aos 29 minutos do 1º tempo - iniciando o triunfo encerrado em 3 a 1. O cenário externa a confiança da comissão técnica no atleta, escolhido para ser titular no meio-campo com baixas de Oliveira e Fernando Sobral.

Legenda: Naressi comemorou o gol alvinegro com Saulo no banco de reservas Foto: Thiago Gadelha / SVM

No elenco mais fortalecido, o atleta de 23 anos buscou espaço, cresceu de rendimento e se tornou uma das opções, mesmo quando é acionado apenas na reta final. Em 2021, por exemplo, entrou aos 37 do 2º tempo e marcou na goleada diante do Sport na Copa do Nordeste.

Números de Naressi pelo Ceará de 2020 x 2021

Jogos: 14 x 7

Gols: 2 x 2

Assistências: 2 x 2

Atuação como titular: 6 x 4

Concorrência

Com metade das partidas de 2020, igualou o número de gols e contribuiu com assistências. O volante ressaltou que o desempenho pode gerar uma dúvida positiva para o treinador Guto Ferreira.

"A gente sabe que são muitas competições, jogos, e quem entrar vai dar conta do recado. É uma dor de cabeça boa para o Guto, todo mundo que entra vai bem", destacou.

Legenda: O técnico Guto Ferreira tem um sistema de jogo definido no Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

A concorrência da posição é alta. Dentre as alternativas, o Ceará conta com mais sete nomes: Charles, Fabinho, Sobral, Geovane, Marthã, William Oliveira e Oliveira.

Pela característica de passe, Naressi pode ser utilizado contra sistemas defensivos mais compactos. Por vezes, se aproxima dos atacantes e participa da armação. A habilidade não o anula dos quesitos defensivos, apesar de companheiros melhores no quesito.

Confira coletiva de Pedro Naressi