Paysandu, próximo adversário do Ceará, não perde em casa há 9 meses; veja retrospecto

O Paysandu, próximo adversário do Ceará nesta Série B, defenderá a invencibilidade em casa no ano. Jogando na Curuzú, com o apoio da torcida, o Papão não perdeu nenhum jogo desde outubro do último ano, quando foi derrotado pelo Amazonas, durante a Série C de 2023.

Fazendo o recorte apenas dos seis jogos disputados na Curuzú, pela Segundona de 2024, o Paysandu conquistou uma vitória e teve cinco empates na competição. Diante do time Paraense, o Vovô, comandado pelo técnico Léo Condé, vai em busca de encerrar com essa sequência invicta e engrenar na competição.

O novo comandante do Vovô, que estreou na derrota para o Santos, por 1 a 0, na última rodada da Série B, teve uma sequência maior de treinos e pretende, neste próximo confronto, dar sua cara ao seu novo clube.

CARAS NOVAS

Além do retrospecto favorável em casa, o Papão contará com dois reforços para a partida contra o Vovô. Contratados nesta janela de transferência, o atacante Paulinho Boia, que estava no Mirassol-SP, e o lateral-esquerdo Keffel, que estava atuando no Torreense, de Portugal, foram regularizados, na noite da última quarta-feira (10), e estão à disposição do técnico Hélio dos Anjos para enfrentar o Ceará.

Paysandu e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (12), na Curuzú, em Belém, a partir das 21h30 (de Brasília). A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.