Partida entre Atlético-CE e Vitória no PV tem briga generalizada de jogadores; veja vídeo

A partida entre Atlético-CE x Vitória, que ocorreu neste sábado (11) pela Série do Campeonato Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, registrou uma briga generalizada entre os jogadores.

Na saída do campo, jogadores trocaram agressões como socos, chutes e empurrões. A confusão começou com uma falta e a expulsão de Eduardo, do Vitória, e Yan Santos, do Atlético.

ATLÉTICO-CE 1 X 1 VITÓRIA

O Atlético-CE ficou no empate de 1 a 1 com o Vitória no Estádio Presidente Vargas. Caio Acaraú marcou o gol pelo time cearense. Ao final da partida, jogadores discutiram e seis foram expulsos.

A equipe soma nove pontos e está em 18º na tabela. Ao todo, são duas vitórias, três empates e cinco derrotas. O próximo adversário será o Botafogo-PB, no Almeidão, domingo (19).