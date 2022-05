Paris Saint-Germain (PSG) x Troyes: onde assistir, horário, palpites e as prováveis escalações

O Paris Saint-Germain (PSG) entra em campo neste domingo (8), às 15h45, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. Campeão com antecedência, o time enfrenta o Troyes para encerrar a temporada 2021-2022 com uma sequência positiva. O jogo ocorre no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Na tabela, a equipe de Neymar tem 79 pontos e não pode mais ser alcançada na liderança. O Troyes está na 15ª colocação, com 36 pontos, com um risco baixo de rebaixamento restando três partidas para o fim da competição nacional.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo na plataforma de streaming Star+

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Marquinhos, Ramos e Kimpembe; Hakimi, Verratti, Danilo e Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar. Técnico: Mauricio Pochettino.

Troyes: Moulin; Kaboré, Biancone, Palmer, Eric N´jo e Larouci; Kouamé, Tardieu e Chavalerin; Ugbo e Ripart. Técnico: Bruno Irles.

FICHA TÉCNICA | PSG x Troyes

Local: Parque dos Príncipes, em Paris.

Data: 08/05/2022 (sábado)

Horário: 15h45 (de Brasília)