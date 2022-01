Paraguai x Uruguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Paraguai entra em campo nesta quinta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), contra o Uruguai, pela 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2022. O duelo acontece no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

Na penúltima colocação das Eliminatórias, com 13 pontos, o Paraguai busca a reabilitação na competição para seguir sonhando com a vaga na Copa do Mundo. O Uruguai, por sua vez, passa por um processo de reformulação, com a saída do técnico Óscar Tabárez e a chegada de Diego Alonso. A Celeste ocupa a 7ª posição, com 16 pontos.

inter@

Ficha técnica | veja local, horário e onde assistir

Paraguai x Uruguai - 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR)

Data: 27/01/2022 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

Transmissão: SporTV

Prováveis escalações

Paraguai: Silva; Escobar, Balbuena, Gómez e Alonso; Morel, Rojas, Villasanti, Almirón e Samudio; Sanabria. Técnico: Guillermo Schelotto.

Uruguai: Campana; Cáceres, Giménez, Godín e Viña; Vecino, Valverde e Bentacur; Núñez, Suárez e Cavani. Técnico: Diego Alonso.