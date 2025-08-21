Palmeiras x Universitário pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Universitário, do Peru, pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Libertadores. O jogo será no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

No jogo de ida, o Verdão venceu por 4x0 no Peru e chega com grande vantagem para o confronto. O Palmeiras pode até perder por 3 gols de diferença que avança no tempo normal.

Só se o Verdão perder por 4 gols de diferença que a vaga será definida nos pênaltis. O time peruano só avança direto se vencer por 5 gols de diferença.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Disney+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS

Weverton (Marcelo Lomba); Khellven, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio (Veiga); Allan, Ramón Sosa e Luighi. Técnico: Abel Ferreira

UNIVERSITÁRIO

Britos; Corzo, Carabalí e Di Benedetto; Polo, Pérez Guedes, Ureña, Concha e Inga; Flores e Valera. Técnico: Jorge Fossati

Arbitragem

Árbitro: Piero Maza (CHI);

Assistentes: Carlos Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI);

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).