Palmeiras x River Plate na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar às semifinais da competição continental

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:06)
Jogada
Legenda: Vitor Roque durante jogo do Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Palmeiras e River Plate se enfrentam na Libertadores nesta quarta-feira (24), pela volta das quartas de final (Palmeiras venceu na ida por 2 a 1). O jogo será às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Globo
  • Ge TV
  • ESPN
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque.

River Plate: Armani; Montiel, Pablo Díaz, Martínez Quarta e Acuña; Enzo Pérez, Portillo, Galoppo, Nacho Fernández e Castaño; Salas.

PALMEIRAS X RIVER PLATE | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quartas de final da Libertadores
  • Local: estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Data: 24/09/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
