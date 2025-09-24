Palmeiras x River Plate na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações
As duas equipes buscam avançar às semifinais da competição continental
(Atualizado às 16:06)
Palmeiras e River Plate se enfrentam na Libertadores nesta quarta-feira (24), pela volta das quartas de final (Palmeiras venceu na ida por 2 a 1). O jogo será às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Globo
- Ge TV
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque.
River Plate: Armani; Montiel, Pablo Díaz, Martínez Quarta e Acuña; Enzo Pérez, Portillo, Galoppo, Nacho Fernández e Castaño; Salas.
PALMEIRAS X RIVER PLATE | FICHA TÉCNICA
- Competição: quartas de final da Libertadores
- Local: estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Data: 24/09/2025 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
