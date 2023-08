Palmeiras x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira (9), às 21h30 de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), para disputar a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. O Palmeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0.

O Palmeiras terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo C, com 15 pontos em seis rodadas. Já o Atlético-MG ficou na segunda colocação do Grupo G, somando dez pontos em seis partidas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Globo, Globoplay e Paramount+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Jemerson e Igor Rabello, Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes (Hyoran ou Patrick), Paulinho, Pavón e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2023

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 09/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)