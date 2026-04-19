Palmeiras x Athletico-PR no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste domingo, 19 de abril
Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (19), em partida válida pela 12ª rodada da competição. O jogo será às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Palmeiras x Athletico-PR terá transmissão do Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Martínez, Andreas Pereira e Sosa; Allan, Arias e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira
Athletico-PR
Santos, Benavídez (Terán), Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Dudu; Mendoza, Julimar e Viveros.Técnico: Odair Hellmann
FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Athletico-PR
Data e hora: 19 de abril, às 18h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo