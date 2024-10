Palmeiras terá mudanças no time titular contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Palmeiras estará desfalcado na partida contra o Fortaleza no próximo sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela Série A do Brasileirão 2024. Abel Ferreira, ténico do Verdão, não poderá contar com nomes titulares da equipe.

O lateral-direito Marcos Rocha e o meio-campista Aníbal Moreno estão suspensos e não podem enfrentar o Fortaleza. Além dele, Gabriel Menino também segue suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com isso, de acordo com informações publicadas pelo ge, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Estêvão e Flaco López.

Palmeiras e Fortaleza entram em campo no próximo sábado (26), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), para disputar a 31ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.