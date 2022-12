Palmeiras não vai liberar Endrick e Giovani para a disputa do Sul-Americano Sub-20

O Palmeiras comunicou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que não irá liberar os atacantes Endrick e Giovani para a disputa do Sul-Americano Sub-20. O torneio acontece na Colômbia entre os dias 9 de janeiro e 13 de fevereiro. Os dois jovens jogadores do clube paulista haviam sido convocados pelo técnico Ramon Menezes. A informação é do GE.

Endrick tem 16 anos e foi recentemente negociado com o Real Madrid, mas continuará atuando no Palmeiras por cerca de um ano e meio, enquanto Giovani tem 18 anos. Apesar de ainda jovens, os dois jogadores já integram o elenco profissional do Palmeiras. A solicitação do clube tem por fundo o desejo que os jogadores não desfalquem o Verdão no início da temporada 2023.

Por outro lado, o jovem goleiro Kaique, de 19 anos, deve ser liberado pelo Palmeiras. Ele também foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Sul-Americano Sub-20 na Colômbia.

SUL-AMERICANO SUB-20

O Brasil conheceu recentemente seus adversários da fase de grupos do Torneio Sul-Americano Sub-20. Brasil e Argentina estão juntos no Grupo A da competição, com Colômbia, Peru e Paraguai. No Grupo B estão Equador, Uruguai, Venezuela, Chile e Bolívia.