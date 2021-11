Pacoti, ex-jogador de futebol, morre aos 87 anos no Ceará

O ex-jogador de futebol Francisco Nunes Rodrigues, o Pacoti, morreu aos 87 anos, na madrugada desta quinta-feira (18). Segundo um familiar, a causa do óbito foi parada cardíaca. O velório ocorrerá às 13 horas, na Funerária Ethernus, em Fortaleza.

Pacoti deixa a esposa. Ele faria 88 anos no próximo dia 28 de dezembro. “Ele não tem filhos, mas tem quatro adorados sobrinhos que o chamavam de avô”, disse a familiar.

A despedida de um craque

Legenda: Pacoti fez propaganda do Governo do Estado no início dos anos 2000 Foto: Reprodução / Almanaque do Ferrão

O ex-jogador Pacoti nasceu em Quixadá, no Ceará, no dia 28 de dezembro de 1933.



Ele começou a carreira no Ceará, a começar pelo Bangu de Quixadá-CE (1952/53). Depois, passou pelo Nacional de Fortaleza-CE (1954) e Ferroviário (1955 a 1957). Em seguida, Pacoti tornou-se centroavante do Vasco da Gama, entre 1958 e 1959, e do Sporting de Lisboa (1961/62/63). O ex-atleta também teve passagens pelo Sport do Recife (1958), Portuguesa Santista (1960), no Olaria do Rio de Janeiro (1964) e Valência da Venezuela (1965/66). No fim dos anos 1960, voltou ao Ferroviário, onde encerrou a carreira.

