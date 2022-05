Organizada do Sport invade área destinada a torcida do Corinthians e agride e rouba torcedores

Torcedores do Sport invadiram a área destinada a torcida do Corinthians na Ilha do Retiro nesta terça-feira (10), agrediram e roubaram membros que assistiam a partida. O duelo, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, foi interrompido pela arbitragem aos 42 minutos do 2° tempo devido as agressões nas arquibancadas.

O confronto estava sendo transmitido ao vivo pelo SporTV. Nas imagens, é possível observar membros da torcida do Sport pisoteando torcedores do Corinthians e roubando camisas. Na sequência, correm para o túnel de acesso às arquibancadas.

A partida ficou interrompida por cinco minutos, com jogadores do Corinthians correndo assustado após o início da violência. O Sport venceu o time paulista por 1 a 0 e garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

Veja vídeo

VERGONHOSO!



Membros da facção Jovem foi invadir o setor destinado à torcida visitante num jogo do Sub-17.



Repito, VERGONHOSO! pic.twitter.com/BUC7P3qmh6 — Sport Clips 🎥⚽ (@SportClips1905) May 10, 2022