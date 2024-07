Olimpíadas Paris 2024: veja agenda do Brasil no skate masculino e feminino

O Skate é esperança de medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Rayssa Leal é o principal nome da delegação de 12 atletas. Além dela, também estão classificados Kelvin Hoefler e Pedro Barros. Os três garantiram prata em Tóquio 2020. Em 2024, as disputas iniciam no dia 27 de julho.

Rayssa Leal é o principal nome do país no Street. Aos 16 anos, ela vai em busca do ouro inédito. A "Fadinha" foi prata em Tóquio e voltará a disputar a competição embalada por vitórias no Pré-Olímpico da modalidade.

Além dela, Pâmela Rosa, bicampeã do XGames e prata no Pan-Americano de Santiago, pode surpreender. Já Gabi Mazetto vai estrear na competição. No masculino, Kelvin Hoefler, prata em Tóquio, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo vão representar o Brasil novamente.

Raicca Ventura é mais uma promessa do skate nacional e pode surpreender em Paris. Ela está em sétimo no ranking olímpico do Park, melhor brasileira colocada. Além dela, Dora Varella e Isadora Pacheco são as representantes no feminino. No masculino, Augusto Akio, Pedro Barros (prata em Tóquio) e Luigi Cini.

AGENDA DE DISPUTAS - SKATE STREET

27 de julho (sábado)

07h - Masculino Street - Preliminar

12h - Masculino Street - Final (Vale medalha)

28 de julho (domingo)

07h - Feminino Street - Preliminar

12h - Feminino Street - Preliminar (Vale medalha)

AGENDA DE DISPUTAS - SKATE PARK

6 de agosto (sábado)

07h30 - Feminino Park - Preliminar

12h30 - Feminino Park - Final (Vale medalha)

7 de agosto (domingo)

07h30 - Masculino Park - Preliminar

12h30 - Masculino Park - Final